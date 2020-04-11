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القوى العاملة تعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

الحياة السياسية

سعفان
سعفان
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أحمد سالم

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بدء صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق.

وأوضح الوزير أنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى، بدءًا من بعد غد الاثنين، ويستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتي يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي، من خلال رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف تحدد بالرسالة يوم، ومكتب البريد أو فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي سيتم الصرف منه.

وأكد الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بعدم وجود تكدس من جانب المستحقين، حفاظا على سلامتهم، قامت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برئاسته بوضع كافة الإجراءات الاحترازية وآليات الصرف، وحرصًا منها على عدم التزاحم أمام منافذ الصرف المقررة، وتجنبًا لحدوث نقل عدوى فيروس كورونا، تم تخصص 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى الجمهورية، فضلا عن 600 مدرسة في بعض المحافظات للصرف من خلالها، بالإضافة إلى فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي في بعض المحافظات.

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