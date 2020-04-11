بريطانيا.. "جونسون" يلجأ للأفلام بعد خروجه من العناية المركزة

أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأن الأخير يشاهد حاليا الأفلام ويحل ألغاز لعبة "سودوكو" اليابانية، بعد خروجه من وحدة العناية المركزة التي دخلها إثر إصابته بكورونا.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن جونسون يشاهد الفيلم الكوميدي Withnail، و سلسلة أفلام " Lord of the Rings"، فضلا عن قيامه بحل ألغاز اللعبة اليابانية الشهيرة.

وأشار موقع standard.co.uk إلى أن خطيبة جونسون بعثت له رسائل وصورا بالأشعة لطفلهما الذي يتوقع أن يرى النور في غضون أسابيع.

وكان الناطق الرسمي باسم جونسون قال أمس الجمعة، إن رئيس الوزراء يتمتع بروح معنوية عالية، وأعرب عن امتنانه للفرق الطبية بعد مغادرته غرفة العناية المركزة.

وأكد مكتب جونسون في وقت سابق، أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه أثناء خضوعه للعناية المركزة، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتا.



