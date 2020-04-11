الصحة العالمية تدرس عودة الإصابة لمتعافين من "كورونا"

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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، أنها تدرس تقارير تفيد بأن بعض مرضى كوفيد-19 جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى، بعد أن كانت سلبية وكانوا على وشك الخروج من المستشفيات.

جاء ذلك بعد أن قال مسؤولون في كوريا الجنوبية أمس الجمعة إن 91 مريضا كان يعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد، ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى، مشيرين إلى أن الفيروس ربما يكون قد "نشط مجددا" لكن العدوى لم تنتقل للمرضى مرة أخرى.

وقالت الصحة العالمية ردا على سؤال من وكالة "رويترز" عن التقرير، إنها "على علم بهذه التقارير"، وأضافت: "نحن على اتصال وثيق مع خبرائنا الإكلينيكيين ونعمل بجد للحصول على مزيد من المعلومات حول تلك الحالات الفردية".

وشددت على أنه "من المهم التأكد من أنه، عندما يتم جمع عينات للاختبار من المرضى المشتبه بهم، يتم اتباع الإجراءات بشكل صحيح".

وتابعت: "بما أن كوفيد-19 هو مرض جديد، فنحن بحاجة إلى المزيد من البيانات المتعلقة بالوباء لاستخلاص أي استنتاجات حول (طريقة) تفشي الفيروس".

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