أعلى إحصائية يومية.. السعودية تعلن عن مئات الإصابات بـ"كورونا"

11 أبريل 2020 - 03:08 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا بلغت 382 خلال آخر 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في المملكة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حالة حتى الآن.

وأضاف المتحدث حسب صحيفة سبق، : إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حتى الآن من من بينها 3261 حالات نشطة ومنها 67 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وتابع : بلغت حالات التعافي 720 حالة، بإضافة 35 حالة تعافي جديدة وتم تسجيل 5 حالات وفيات إضافية، معظمهم لديهم حالات مرضية مزمنة .

وعن الوفيات الخمسة قال : منها 2 سعوديين أعمارهم 33 عامًا و67 عامًا، و3 غير سعوديين ليصل الإجمالي 52 وفاة رحمهم الله جميعًا.

وتابع متحدث وزارة الصحة: أنصح الجميع بالدخول على خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق موعد وصفحة الويب، والتي تساهم في معرفة ما إذا كان لدى الإنسان أي أعراض لفيروس #كورونا.

وقال :اختبار التقييم الذاتي سهل جدًا مكون من 6 أسئلة، وأحث الجميع على القيام بالاختبار يوميًا واكتشفنا 40 حالة مصابة بالفيروس من خلال التقييم الذاتي.

وقال العبد العالي :الإصابات المسجلة الجديدة تشمل مختلف الفئات العمرية.