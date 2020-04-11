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لماذا لم يواجه الإمام المهدي كورونا.. و معمم شيعي: ادعوا له بالشفاء

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لماذا لم يواجه الإمام المهدي كورونا.. و معمم شيعي: ادعوا له بالشفاء
لماذا لم يواجه الإمام المهدي كورونا.. و معمم شيعي: ادعوا له بالشفاء
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عبد القادر وحيد

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إيران

معمم شيعي

الإمام المهدي

كورونا

ترخان

تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران في كثير من الجدل، خاصة في الدور الذي يقوم به رجال الدين ومعممو الشيعة حول معالجة الفيروس.

وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء نشرت مقالا للكاتب قاسم ترخان، عضو معهد الثقافة والفكر الإيراني، والذي يرد فيه على سؤال عن سبب عدم تدخل الإمام المهدي في دفع وباء كورونا، إلي تجوّل إلى بلاء .

وفي إجابته على السؤال قال ترخان:  إن الإمام المنتظر يمكن أن يبتلى بمرض ويراد منا أن ندعو له بالشفاء والسلامة، لأنه أيضا يشكل جزءا من العالم القائم على الأسباب والمسببات.

وأضاف المعمم الشيعي أنه لا يتوقع من الإمام تحطيم نظام الأسباب والمسببات.

 وأشار إلى أن بعض الظواهر التي تحدث في العالم  تكون بسبب الذنوب التي يرتكبها الإنسان، وأن الكثير من الابتلاءات والمشكلات ناجمة عن سوء تعامل الإنسان مع محيط الكون حوله.

 وتابع قائلا:  "الإمام لا يرتبط فقط بالمؤمنين بل من أسراه وأسرار المؤمنين به أن يكونوا سببا في رزق الكفار، بحسب وصفه.


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