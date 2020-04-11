برلمانى: لافتات التضامن بين مصر وإيطاليا فى روما ضربة موجهة للإرهابيين

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لافتات التضامن بين مصر وإيطاليا فى شوارع روما
لافتات التضامن بين مصر وإيطاليا فى شوارع روما
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متابعات- أمينة عبد العال

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وصف الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، انتشار لافتات فى شوارع العاصمة الإيطالية روما تحمل رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا وذلك بعد إرسال مصر مساعدات طبية عاجلة إلى إيطاليا لدعم الشعب الإيطالي فى ظل انتشار كبير لوباء كورونا بأنها بمثابة وسام شرف على صدر كل مواطن مصرى.

وأكد أن قرار الرئيس السيسى بمساعدة ودعم إيطاليا كان نابعًا من إرادة الشعب المصرى وأن أكبر دليل على ذلك انتشار هذه اللافتات التلقائية داخل شوارع العاصمة الإيطالية روما تقديرًا لدور القاهرة تجاه الشعب الإيطالى الشقيق مؤكدًا أن القاهرة ضربت المثل والقدوة للعالم كله بضرورة التعاون الدولى الحقيقى والجاد فى مواجهة فيروس كورونا سواء عندما قدمت الدعم والمساندة للصين أو إيطاليا.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة قامت بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا قامت بتسليمها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وعدد من قيادات القوات المسلحة للجانب الايطالى وذلك فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيساهم فى تخفيف العبء عن دولة إيطاليا فى محنتها الحالية خاصة فى ظل النقص الحاد لديها فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات فى إيطاليا.


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