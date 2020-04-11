حساسين: "اللي يعمل غلط قولولنا اسمه"

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الإعلامي سعيد حساسين
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إيمان هاني

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كورونا

حساسين

وجه سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، التحية للمجلس الأعلى للإعلام، على قراره بحجب 4 حسابات على مواقع السوشيال ميديا لتحريضها على عدم تنفيذ قرارات حظر التجول.

وطالب "حساسين" في بيان له اليوم، الدولة بأن تتخذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الحسابات بإحالتهم إلى المحاكمات العسكرية العاجلة. .

وتساءل عضو مجلس النواب عن أسباب عدم نشر المجلس الأعلى للإعلام أسماء القائمين على هذه الحسابات على مواقع السوشيال ميديا، معقبًا: "اللي يغلط في حق الدولة انشروا اسمه قولوا هو مين عشان الكل يعرفه".
  
وشدد النائب على ضرورة عمل قائمة سوداء تتضمن جميع أسماء كل من يستغلون فيروس كورونا ضد الدولة ونشر هذه الأسماء في جميع وسائل الإعلام وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمات العسكرية العاجلة وإعلان الأحكام الصادرة ضدهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

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