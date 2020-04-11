» شاهد.. مقيم يسقط جثة هامدة بالكويت

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الكويت

جثة

مقيم هندي

المهبولة

أظهر  مقطع فيديو وفاة مقيم هندي في منطقة " المهبولة " بالكويت، بشكل مفاجيء، حيث تم نقل الجثة من قبل الجهات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة.

ويظهر الفيديو جثة المقيم الهندي، وهي ملقاة على أرضية الشارع وحوله عدد من أفراد الأمن.

وأفاد نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة استدعت الإسعاف لنقل الجثمان بالمستشفى، لتوضيح إذا كانت الوفاة لها علاقة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد سجلت 1154 إصابة بكورونا ،  فيما تماثلت 133 حالة للشفاء من الفيروس.


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