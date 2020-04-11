ننتظر عينات أخرى من الدواء الياباني لعلاج كورونا

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اليابان

الأولى

كورونا

حسام عبد الغفار



أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الدولة صبت جهدها لمواجهة الأزمة عن طريق المستشفيات ومراكز البحث العلمي.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم السبت، أن وزارة التعليم العالي وضعت لجان علمية منذ بداية أزمة كورونا خاصة بالفيروسات، لافتا إلى أن هذه اللجان كان دورها متابعة كل ما هو جديد وتقوم بعمل أبحاث على الفيروس وطرق علاجه، وتقوم بالتواصل مع الملحقات الثقافية بكل الدول التي ظهر بها الوباء.

وتابع :"منذ أكثر من شهر كان هناك نتائج مبشرة في اليابان لأحد العقاقير المستخدمة لعلاج مصابي كورونا، والرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف الوزارة بإحضار عينات من هذا العقار الى مصر، حتى يتم تجربته ودراسة مدى إمكانية نجاحه، والعقار هو "فافي برافير"، وبالفعل وصلت عينات إلى مصر، لافتًا إلى أن هذا الدواء يستخدم في علاج أنواع أخرى من الفيروسات، وأثبت نجاحه مع الكورونا كعلاج، معقبا: "هذا العلاج تسبب في شفاء 91 % من مصابي كورونا باليابان".

وأكمل أنه بمجرد التأكد من فاعلية هذا العقار على المصريين سيكون هناك تنسيق مع إحدى شركات الأدوية الوطنية للحصول على المدة الخام وتصنيعها في مصر.

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