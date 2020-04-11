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القبض على شرطي وعشيقته بسبب فيديو هز الـ"تيك توك"

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محمد فضل- متابعات

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شرطي

تيك توك

عشيقة

بأمر من النيابة العامة، ألقت قوات الأمن القبض على شرطي وعشيقته بعد أن انتشر عبر تطبيق "واتساب" فيديو أغضب الجميع.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحف مغربية، فقد قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الرشيدية ، الحكم على دركي بالحبس شهرا موقوف التنفيذ، وشهرين نافذين في حق فتاة عشرينية، وذلك بسبب فيديو تقليد القائدة الشرطية الشهيرة "حورية".

وقد أفضى البحث الذي أجرته مصالح الدرك الملكي بسرية مرزوگة، قرب الرشيدية، بأمر من النيابة العامة المختصة، إلى اعتقال الفتاة بعد ظهورها بزي عسكري في فيديو تم تداوله على تطبيق "واتساب" وهي تقلد الطريقة العفوية التي تتبعها القائدة حورية في توعية المواطنين بمدينة آسفي بخصوص التزام الحجر الصحي، حيث اتضح أن الزي يعود لأحد عناصر الدرك بذات السرية.

وصرحت الفتاة أنها استعملت زي الدركي الذي تجمعهما به علاقة عاطفية لتصوير الفيديو، ونشره على تطبيق "تيك توك".


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