» "تريزيجيه" يكشف موقفه من الرحيل عن أستون فيلا

11 أبريل 2020 - 02:24 م

أبلغ محمود حسن تريزيجيه المحترف المصري ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي مدربه ببقائه في الدورى الإنجليزي حتى إذا نزل الفريق لدورى القسم الثاني.







وطبقًا لما نشرته صحيفة sporx التركية فإن تريزيجيه يرغب في الظهور بشكل أفضل وإثبات نفسه في الدورى الإنجليزي مع فريق جديد حال هبط أستون فيلا.





وأوضحت الصحيفة أن تريزيجيه يمتلك عدة عروض من أندية أوروبا منها نيوكاسل، جالطة سراي، طرابزون سبور وبشكتاش وينتظرون موقف اللاعب مع فريقه.



