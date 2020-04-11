رئيس دولة يخالف قواعد الحظر.. يصافح ويحتضن مواطنيه

11 أبريل 2020 - 02:24 م

رغم تفشي الفيروس المستجد في بلاده بأعداد كبيرة، خالف الرئيس البرزايلي غايير بولسونارو، القواعد الاحترازية والوقائية، حيث نزل إلى شوارع العاصمة أمس الجمعة، واقترب من مواطنيه وصافح واحتضن العديد منهم.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية أن الرئيس البرازيلي، ظهر وهو لا يرتدي قفازات أو قناعا طبيا.

كما قام بمسح أنفه بيده اليمنى ثم صافح امرأة مسنة، وهو في طريقه إلى مستشفى عسكري قبل أن يتوقف أمام صيدلية، بالإضافة إلى زيارته أحد أبنائه الذي يسكن في مبنى مجاور.

وعقب ما قام به الرئيس البرازيلي فقد تراجعت شعبيته مع تزايد غضب البرازيليين من موقفه إزاء التعامل مع فيروس كورنا المستجد، والذي وصفوه بالبارد، حيث تجاوز عدد الوفيات في البرازيل أمس الجمعة الألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات أكثر من 19 ألفا مصابا.

وكان بولسونارو، قد صرح أن إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي التي أعلنها حكام الولايات في البلاد، تمثل عبئا غير ضروري على الاقتصاد.