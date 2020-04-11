حسين الشحات يغني "بنت الجيران" من الشباك والنهاية "مسخرة"

11 أبريل 2020 - 02:14 م

نشر نجم الأهلي حسين الشحات، مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" وهو يغني بعض كلمات الأغنية الشعبية "بنت الجيران" ليلا بصوت عال من شرفة منزل والدته، حيث يلتزم اللاعب بالحجر الصحي نتيجة انتشار فيروس كورنا المستجد.

وعلق الشحات على الفيديو قائلا: "الحمد لله أنا عند ماما والناس صاحية وفي حد رد عليا والمسخرة في آخر الفيديو".

وجاء الرد من أحد سكان المنطقة، عندما قام بتكملة أجزاء من الأغنية التي بدأها اللاعب المصري.

لكن نهاية المقطع، شهدت مشاركة شخص ثالث، وعلق بطريقة طريفة باللهجة المصرية، بقوله: "خش ياض منك ليه".





شاهد الفيديو من هنا: