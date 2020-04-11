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اقتربت من أزمة قلبية.. علامات مفاجئة في العين

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متابعات- أمينة عبد العال

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القلب

الأزمة القلبية

العين

تحاول الأبحاث الطبية باستمرار  الوصول إلي  علامات بالجسم تدل علي الإصابة أو قرب الإصابة بأمراض  مختلفة  ، ومن هذه الأبحاث الحديثة توصل الباحثين أن إصابة العين تشير إلي قرب الإصابة بأزمة قلبية.

 وأشار الباحثون إلي أن ظهور علامة عبارة عن كتل دهنية صفراء  في محيط الجفنين العلوي والسفلي وقرب زاوية العين الداخلية ، حيث إن هذه الكتل تعني ارتفاع في مستوي الكوليسترول في الدم وهي غير مؤلمة ولا تؤثر علي القدرة البصرية.

و أكد الأبحاث أن في هذه الحالة يجب اللجوء إلي الأطباء والخضوع لفحص خاص بالكوليسترول.

جدير بالذكر أن النوبة القلبية تحدث  عندما يتوقف تدفق الدم إلي القلب مع انسداد الشرايين التاجية التي تغذيه بسبب كتل الكوليسترول الضار التي تعرف باسم اللويحات.


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