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بسبب كورونا.. نادي سعودي شهير يخفض 50% من رواتب موظفيه

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أخبار السعودية

اتحاد

تخفيض

كورونا

خفض نادي اتحاد جدة السعودي 50% من رواتب موظفيه، في ظل تعليق النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكان الاتحاد السعودي، أعلن الشهر الماضي، إيقاف مسابقة الدوري، خوفًا من تفشي فيروس كورونا، المستجد.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن إدارة اتحاد جدة صرفت راتب شهر للموظفين من أصل 5 رواتب متأخرة، مع إبلاغهم بخفض 50% من الرواتب بداية من الشهر الحالي، بسبب تجميد النشاط الرياضي.

وأضافت الصحيفة، أن الإدارة قررت أيضًا إيقاف المتعاونين عن العمل، خلال الفترة الحالية.

وتابعت الصحفية، أن إدارة الاتحاد تسعى إلى دفع راتب شهر للاعبين، خلال اليومين المقبلين.

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