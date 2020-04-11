روسيا تزف للعالم علاج "كورونا"

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قال رينات ماكسيوتوف المدير العام للمركز العلمي الحكومي الروسي "فيكتور"، إن المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد، ستجري على 60 متطوعا.

 وأضاف في حديث تلفزيوني: "المرحلة الأولى من التجارب السريرية من اختبار اللقاح، سيتم تطبيقها على 60 متطوعا.. لقد تم بالفعل تشكيل قائمة المتطوعين وهناك من يرغب باختبار اللقاح على نفسه بين مصممي هذا العقار الطبي لأنهم واثقون من فعاليته وسلامته".

وأشار إلى أن المختص إيلناز عمادالدينوف، المصمم الرئيسي لهذا اللقاح، أصر على تسجيل اسمه في قائمة المتطوعين.

 وأوضح ماكسيوتوف أن التجارب السريرية ستجري على متطوعين أصحاء وفقا للبروتوكول المعتمد، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المواطنين الذين يرغبون في المشاركة باختبار اللقاح، "ونحن نتلقى الكثير من الاتصالات الهاتفية بهذا الخصوص، من سكان منطقة نوفوسيبيرسك ومناطق أخرى من روسيا".


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