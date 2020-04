رئيس أفريقي يجري حافيًا لتشجيع مواطنيه على هذا الأمر

أقدم الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، على تصرف غريب ليقنع المواطنين بالبقاء بالمنزل أثناء فترة الحجر المنزلي الذي تفشي فيروس"كورونا" في العالم كله، حيث نشر مقطع فيديو وهو يمارس الرياضية حافيا.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره الرئيس الذي يبلغ من العمر 75 عاما، على صفحته الرسمية على "تويتر"، وهو يمارس الرياضة ويقول: "بالأمس حاولت ثني الناس عن الركض في مجموعات الأمر الذي يعرضهم للخطر وسط انتشار فيروس"كوفيد 19" .. لست مضطرين للذهاب إلى الخارج لممارسة الرياضة وإليكم عرضي لكيفية ممارسة الرياضة في الداخل والبقاء في أمان".

جدير بالذكر أن أوغندا سجلت حتى الآن 53 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد بحسب أرقام جامعة"جونز هوبكنز" الأمريكية، وبالرغم من أن البلد الأفريقي لم تسجل حالات وفيات ولديها أعداد إصابة قليلة إلا أنها اتخذت العديد من الإجراءات القوية منها حظر التجوال ومنع الصلوات الجماعية وقيدت حركة النقل.

Yesterday, I discouraged people who have been jogging in groups, exposing themselves to risk amidst the COVID-19 pandemic. You do not have to go outdoors to exercise. Here is my demonstration of how you can exercise indoors and stay safe. pic.twitter.com/Ulbj6vGOYQ