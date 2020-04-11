اعتقال سيدة لعقت منتجات بـ1800 دولار فى متجر بأمريكا

11 أبريل 2020 - 01:46 م

اعتقلت الشرطة الأمريكية سيدة فى ولاية كاليفورنيا بعد ما قامت بلعق منتجات وبضائع تم تقدير ثمنها بـ 1800 دولار فى أحد المتاجر، ما أثار الذعر من انتشار فيروس كورونا عن طريق لعاب السيدة.





وقال المتحدث باسم الشرطة كريس فيوري إن الشرطة تواصلت مع مالك المتجر في ساوث ليك تاهو على الحدود مع نيفادا، لأن "الزبون كان يلعق الطعام" وسط جائحة فيروس كورونا، كما كانت المرأة تزين نفسها بالمجوهرات التي يبيعها المتجر وتلعقها أيضًا.







وفقًا لكريس فيوري، فإن المشتبه بها، جينيفر ووكر، 53 سنة، قد ملأت عربتها بمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك اللحوم والكحول، والتي لم تكن تستطيع تحملها.





وتم وضعها في حجز الشرطة بتهمة التخريب، حيث يجب تدمير البضائع التي تم لعقها خشية تلوثها بـ Covid-19.







