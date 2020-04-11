"بيعقم العربية".. خالد النبوي يثير ضجة بسبب كورونا

شارك الفنان خالد النبوى، متابعيه، بصورة له من خلال حسابه الشخصى على "إنستجرام".

وظهر خالد النبوى في الصورة أثناء قيامه بتعقيم سيارته، وعلق عليها قائلا: "صباح الفل.. كمامة وكحول ربنا يسلمكم جميعا #احمي_اللي_جنبك".

وحازت الصورة إعجاب كبير من متابعيه ومحبيه وعلق بعضهم قائلا: "ربنا يحفظك - المحترم - صباح السعادة".

يذكر أن آخر مشاركات خالد النبوى السينمائية فيلم "يوم وليلة"، ويشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

وسبق أن قال خالد النبوي إن سبب مشاركته في الفيلم فكرة السيناريو الجديدة، إضافة إلى وجود بنت من ذوي القدرات الخاصة بالعمل.