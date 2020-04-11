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مؤثر..أثناء تشييع جثمان والدتها ضحية "كورونا" تسقط ميتة وتدفن بجوارها

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متابعات- أمينة عبد العال

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بريطانية

كورونا

فيروس كورونا

شهدت أسرة بريطانية مأساة بعد أن توفيت الأم "جولي مورفي" بسبب إصابتها بفيروس "كورونا" لتلحق بها ابنتها " لورا ريتشاردز" التي سقطت ميتة أثر أزمة قلبية أثناء تشييع جثمانها.

وحاول المشيعون إسعاف الفتاة التي تبلغ من العمر 32 عامًا، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذها ودفنوها بجوار والدتها.

وقالت "سادي" شقيقتها: "لم يكن هناك ما يمكن فعله لإنقاذها فقد أصيبت بنوبة قلبية شديدة لا أستطيع أن أصدق أنني فقدت أختي في جنازة والدتي.. الأمر يبدو كأنه فيلم رعب.. الأسرة تشعر بدمار نفسي كبير إثر هذا الحادث".

جدير بالذكر أن عدد الوفيات بفيروس"كورونا" تجاوز 7978 حالة في بريطانيا فيما وصلت إعداد الإصابات إلى 65077 إصابة.

  


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