فنانة شهيرة:"المسيح لم يصلب في القرآن.. ولكني اتبع الإنجيل"

11 أبريل 2020 - 01:02 م

أثارت الفنانة اللبنانية الشهيرة سيرين عبد النور، موجة جدل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، بنشرها صورة السيد المسيح عيسى عليه السلام مصلوبًا، في "يوم الجمعة العظيمة" لدى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي.

وكتبت سيرين تعليقاً على الصورة:" صلب يسوع لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها وهو مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل آثامنا، تذلل ولم يفتح فاه! كشاة تساق إلى الذبح وكشاة صامتة أمام جازيها لم يفتح فاه! سكب للموت نفسه، وأحصي مع الأثمة وهو حمل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين."

وتعرضت سيرين لموجة من الانتقادات وهجومٍ كبير من قبل أشخاص متابعين لها لا يتبعون الديانة المسيحية، مستشهدين بالقرآن بأن المسيح لم يصلب.

فيما ردت سيرين على هذا الرأي بالقول: "لم يصلب بالقرآن بس صلب بالانجيل معليش عليا ؟ انا مسيحية وبتبع الانجيل شكراً !!".

كما كتبت في إطار ردّها على الهجوم على صفحتها منشوراً ورد فيه:"قال يسوع أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ. أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ، وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ،" وقال ايضاً "يَا أَبَتَاهُ، اغْفِرْ لَهُمْ، لأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ."