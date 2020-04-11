يفاجئ فنانة سعودية شهيرة بطلب الزواج على الهواء..فكانت الصدمة

11 أبريل 2020 - 12:53 م

ظهرت الفنانة السعودية إلهام، في بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، للتحدث إلى متابعيها، لكن أحد المعجبين فاجأها بطلب الزواج منها.

وانتهزت الفنانة السعودية، هذا الطلب لتعلن عن خطوبتها لأول مرة، خلال البث المباشر، ما سبب صدمة لهذا المعجب، قائلة: أنا فعليا مرتبطة، حيث قامت بإظهار يدها اليمني والتي كانت ترتدي فيها خاتم الخطوبة .

وأضافت إلهام علي، عبر اللايف، أن الشخص الذي ارتبطت به تحبه كثيرا وتتمنى من الله عز وجل أن يوفقهما سوياً، معربة عن سعادتها البالغة لإتمام الخطوبة.

وانتقدت تفكير بعض النساء في إتمام الزواج بناء على الرغبات المادية فقط، مؤكدة أن العاطفة أهم بكثير.

فيما تقدم متابعوها بالتهاني إليها بمناسبة خطوبتها داعين لها بالتوفيق والسعادة.

