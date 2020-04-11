  • السبت 11 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

جامعة أوكسفورد تزف بشرى للعالم بشأن علاج كورونا

كاريكا

كورونا يفجع "عصام كاريكا" بموت مفاجئ

أمل حجازي

بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بـ"الترانيم"

المفتي ينعي عالم الاجتماع الكبير علي ليلة

المفتي يصدر بيانًا عاجلًا بشأن رفض دفن "شهداء كورونا"

مصطفى خليل

وفاة رجل الأعمال مصطفى خليل بـ"كورونا" بعد تبرعه بثروته

جامعة أكسفورد

الإعلان عن موعد طرح عقار "كورونا"

الملك سلمان وولي العهد

دعوة للصلح إلى الملك سلمان وولي العهد.. هذه تفاصيلها

شعار منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تدرس عودة الإصابة لمتعافين من "كورونا"

كورونا

دولة عربية وحيدة لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا"

جونسون

بريطانيا.. "جونسون" يلجأ للأفلام بعد خروجه من العناية المركزة

يفاجئ فنانة سعودية شهيرة بطلب الزواج على الهواء..فكانت الصدمة

الصفحة الأخيرة

الفنانة إلهام
الفنانة إلهام
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

علقة ساخنة من فنانة شهيرة لنجلها على الهواء والسبب صادم

#

شقيق فنانة شهيرة ينشر خلافاته مع والدتها على الهواء

#

ريم البارودي تبكي على الهواء وتكشف سرا عن وفاة فنانة شهيرة

#

فنانة شهيرة تنهار على الهواء وتردد: "لا أقبل بذلك"

زواج

الهام

فنانة

سعودية

ظهرت الفنانة السعودية إلهام، في بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، للتحدث إلى متابعيها، لكن أحد المعجبين فاجأها بطلب الزواج منها.

وانتهزت الفنانة السعودية، هذا الطلب لتعلن عن خطوبتها لأول مرة، خلال البث المباشر، ما سبب صدمة لهذا المعجب، قائلة: أنا فعليا مرتبطة، حيث قامت بإظهار يدها اليمني والتي كانت ترتدي فيها خاتم الخطوبة .

وأضافت إلهام علي، عبر اللايف، أن الشخص الذي ارتبطت به تحبه كثيرا وتتمنى من الله عز وجل أن يوفقهما سوياً، معربة عن سعادتها البالغة لإتمام الخطوبة.

وانتقدت تفكير بعض النساء في إتمام الزواج بناء على الرغبات المادية فقط، مؤكدة أن العاطفة أهم بكثير.

فيما تقدم متابعوها بالتهاني إليها بمناسبة خطوبتها داعين لها بالتوفيق والسعادة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأمن يلقي القبض على 22 في واقعة شبرا البهو
» برشلونة ومانشستر سيتي يتبادلان نجميهما
» الأزهر للفتوى: «التَّنَمُّر ضدّ مُصابي كُورونا سُلوكٌ مرفوضٌ ومُحرَّمٌ»
» تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قطر
» صورة نادرة لـ يوسف داوود تشعل مواقع التواصل
» فنان شهير يعلن عن تعافيه من كورونا
» بعد تفشي كورونا.. قرار جديد لنتنياهو في إسرائيل
» فنانة شهيرة تثير الجدل بفيديو عبر "تيك توك"
» "تريزيجيه" يكشف موقفه من الرحيل عن أستون فيلا
» شاهد.. مقيم يسقط جثة هامدة بالكويت
» القبض على شرطي وعشيقته بسبب فيديو هز الـ"تيك توك"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:26 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية