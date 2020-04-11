مصر تطلق مبادرة لإعفاء أفريقيا من فوائد الديون

11 أبريل 2020 - 12:51 م

طالبت البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في جينيف بإعفاء الدول الأفريقية من دفع ديونها سواء كان في الإطار متعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي لتوفير السيولة وحيز السياسات المالية اللازمين لتعاطي حكومات الدول الأفريقية مع تداعيات أزمة فيروس"كورونا".

وأشار السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر في الأمم المتحدة إلى الإجراءات التي يمكن للدول الأفريقية اتخاذها في هذه المرحلة للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتفشي الفيروس، ومن أهمها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال ندوة عبر الإنترنت شارك فيها سكرتير عام الانكتاد ونائب مدير عام منظمة التجارة العالمية والمديرة التنفيذية بالإنابة لمركز التجاري العالمي والمدير التنفيذي لمركز الجنوب في جنييف وعدد من السفراء وخبراء الدول الأفريقية الأعضاء بالمنظمة.