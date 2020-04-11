تهز سوريا.. ذبح عائلة كاملة والجاني غير متوقع (صور)

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محمد فضل

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ذبح

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أسرة

اهتزت مدينة سورية على وقع جريمة مروعة، تمثلت في ذبح وطعن عائلة كاملة، فيما ذهبت أصابه الاتهام إلى "أقرب شخص"، بينما لم تنفي الجهات الأمنية التوصل إليه.

وفي التفاصيل، فقد عثر على عائلة في ريف طرطوس ذبحا وطعنا في جريمة مروعة وغير مألوفة، كما وصفت في المحافظة السورية الساحلية.

وكشفت مصادر في قرية بديرة التي شهدت الجريمة بحسب موقع روسيا اليوم ، إن عدة روايات متداولة للحادثة التي أدت إلى مقتل أم وطفليها بينما يخضع الأب الآن لعمل جراحي في مشفى الباسل في طرطوس.

وأوضحت المصادر أن الأم قتلت ذبحا، بينما قضى الطفلان (5، و6 سنوات) بعدد من الطعنات.

وحول ما يتم تداوله عن أن الأب هو القاتل، نفى مصدر في شرطة المحافظة تلك المعلومات وقال إن التحقيقات ما زالت مستمرة وأن الأب مازال تحت تأثير المخدر إثر العمل الجراحي الذي خضع له.





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