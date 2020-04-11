شاهد.. جزيرة الموتى لدفن ضحايا "كورونا" في نيويورك

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متابعات- أمينة عبد العال

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نيويورك

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

بالتزامن مع التزايد في أعداد ضحايا فيروس "كورونا" المستجد في نيويورك والتي وصلت أعدادهم إلى 7844 من إجمالي وفيات 18700 ألف وفاة سجلت في الولايات المتحدة، لجأت السلطات في نيويورك لاستخدام مقبرة جماعية في جزيرة هارت لدفن ضحايا "كوفيد 19".

وأشار المتحدث باسم حاكم نيويورك، فريدي جولدستين، إلى أن المقبرة كانت تستخدم لدفن الأشخاص الذين توفوا ولم يطالب أي من أقربائهم باستلام جثثهم، وسيتم دفن ضحايا "كوفيد 19"  فيها.

وأضاف أنه كانت عملية الدفن تتم في المقبرة مرة كل أسبوع لكن بسبب"كورونا" فإن عمليات الدفن وصلت إلى 5 مرات في الأسبوع.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة سجلت إصابات تجاوزت 502 ألف إصابة، فيما تجاوزت أعداد الوفيات 18700 حالة.

https://www.youtube.com/watch?v=UKjMVsAhZE8

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