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"المسيح قام".. إليسا تثير الجدل من جديد

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المسيح

تغريدة

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، جدلاً واسعًا، بنشرها تغريدة جديدة لها عبر حسابها الخاص على "تويتر ".

وكتب فيها: "قيامتك غيّرت مجرى التاريخ وأعطيت البشرية أمل ورجاء. اعطينا هالأمل بهالإيام بالذات.المسيح قام... حقا قام".

يذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا، أثارت الجدل من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر" وقالت فيها: أنا فخورة إني مسيحية، وإيماني تاج عا راسي وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم. يللي مش عاجبوا ما يتبعني. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسمات الدين أخلاق وبعض الناس بيسيئوا لدينا لما يشتموا غيرن، صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية".


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