أهالي "شبرا البهو" يعترضون على دفن جثمان طبيبة

11 أبريل 2020 - 12:05 م

اعترض أهالي قرية "شبرا البهو" بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية، على دفن طبيبة توفيت فى مستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا في قريتهم، واعترضوا طريق سيارة الإسعاف ورفضوا دخولها المقابر.



وروي أحد الأهالي، خلال تصريحات تليفزيونية، تفاصيل الواقعة، قائلا: "إن الطبيبة المتوفاة متزوجة في قرية شبرا البهو، ومسقط رأسها في قرية "ميت العامل" دائرة مركز أجا.



وأضاف: الأهالي أصروا على رفضهم، وتم نقل الجثمان ليدفن في مقابر أخرى بعيدا عن القرية".

