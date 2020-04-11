اتجاه لتأجيل نصف نهائي أبطال أفريقيا بسبب كورونا

11 أبريل 2020 - 11:35 ص

كشفت تقارير صحفية عن أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، قرر تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى.



وأعلنت قنوات بي إن سبورتس أمس، أن هناك اتجاها كبيرا داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بتأجيل مباريات دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية التي كانت مقررة في شهر مايو المقبل بعد التشاور مع منظمة الصحة العالمية ( WHO ) بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.



وأعلن عبد المنعم باه رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، أن كاف يتابع ما يحدث بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد19 وسيتخذ قرارات مناسبة.



وأكدت صحيفة LE360″ المغربية":"أن الاتحاد الأفريقي، يتجه إلى تأجيل مباريات دور نصف النهائي، بعد أن كان من المقرر إقامتها في شهر أبريل المقبل، بسبب فيروس كورونا”.



وأشارت الصحيفة: "مصادر قريبة من الاتحاد الأفريقي، أكدت أن كاف ينوي تحديد إجراء ذهاب الدور قبل النهائي يوم 12و13 يونيو، بدلا من 1،2 مايو”.



وتابعت الصحيفة:"الاتحاد الأفريقي يصر على إجراء مباريات المربع الذهبي بنظام الذهاب والإياب، للاستفادة من مداخيل المباريات، بدلا من إقامتها من مباراة واحدة فقط”.

