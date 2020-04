الكشف عن كائن غريب عملاق في أستراليا

كشف الباحثون عن كائن غريب عملاق في أعماق بحار قبالة ساحل أستراليا الغربية وأطلقوا عليه" الأبوليما".

وأشار الباحثون في معهد شميدت للمحيطات على صفحته الرسمية على "تويتر" إلى أنهم وجدوا الكائن في وضعية صيد غريبة تبدو كجسم فضائي يبلغ قطره الذي يشبه الخيوط حوالي 15 مترا وطول حلقته الخارجية حوالي 47 مترا.

وقال المتحدث باسم المعهد: "أنظروا إلي هذه الأبولميا الجميلة العملاقة في أخاديد نينجالو ، أن المخلوق كاملا أطول من ذلك بكثير وطوله الإجمالي يزيد على 120 مترا".

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S