الكشف عن كائن غريب عملاق في أستراليا

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متابعات- أمينة عبد العال

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كائن عملاق

الأبولميا

#الأبولميا

كشف الباحثون عن كائن غريب عملاق في أعماق بحار قبالة ساحل أستراليا الغربية وأطلقوا عليه" الأبوليما".

وأشار الباحثون في معهد شميدت للمحيطات على صفحته الرسمية على "تويتر"  إلى أنهم وجدوا الكائن في وضعية صيد غريبة تبدو كجسم فضائي يبلغ قطره الذي يشبه الخيوط حوالي 15 مترا وطول حلقته الخارجية حوالي 47 مترا.

وقال المتحدث باسم المعهد: "أنظروا  إلي هذه الأبولميا الجميلة العملاقة في أخاديد نينجالو ، أن المخلوق كاملا أطول من ذلك بكثير وطوله الإجمالي يزيد على 120 مترا".


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