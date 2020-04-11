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تعاطف معها العالم.. رسالة من ممرضة "القروح غطّت وجهها"

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تعاطف معها العالم .. رسالة من ممرضة "القروح غطّت وجهها"
تعاطف معها العالم .. رسالة من ممرضة "القروح غطّت وجهها"
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عبد القادر وحيد- متابعات

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بريطانيا

كورونا

إيمي

القروح

الممرضة

بعثت إحدى الممرضات بالعناية المركزة برسالة مؤثرة، والتي تعاطف معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت رسالة الممرضة المؤثرة: "تذكروا هذا الوجه الذي لم ير عائلته منذ شهر تقريبا لأجلكم".

الرسالة المؤثرة وجهتها ممرضة بالعناية المركزة للعالم، في منشور عبر صفحتها على "فيس بوك" ، التي وصفت معاناتها الشديدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كانت الممرضة إيمي جولد من بلدة "إيست ريتفورد"، في بريطانيا  والتي تعمل في مستشفى "Doncaster، Bassetlaw " التعليمي قد نشرت صورة وجهها وهو مغطى بقروح وعلامات حمراء وبقع، نتيجة لارتدائها القناع الواقي لفترات طويلة إلى جانب ارتدائها معدات الحماية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن "إيمي" في منشورها تقول: عندما تميل للخروج في عيد الفصح، تذكر هذا الوجه، الذي يمر بالجحيم.. هذا هو الوجه المليء بتلف الضغط الناتج عن ارتداء معدات الوقاية الشخصية لما يقرب من 13 ساعة على مدار اليوم"

وتابعت إيمي: "هذا هو وجه شخص لم ير عائلته لمدة شهر تقريبا، هذا هو وجه ممرضة في وحدة العناية المركزة، تتوسل إليك: البقاء في الداخل لحمايتنا، ومساعدتنا في إنقاذ الأرواح".

كما كشفت الممرضة البريطانية أنها عملت 65 ساعة على مدى الأيام الستة الماضية، وأن هدفها هو أن يظل الناس في منازلهم.


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