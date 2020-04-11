بعد إلغاء الكأس الدولية.. خسائر فادحة للريال وبرشلونة

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برشلونة

ريال مدريد

خسائر

كأس الأبطال

تسبب قرار إلغاء بطولة الكأس الدولية للأبطال "الودية" التي كان من المقرر إقامتها الصيف المقبل، في خسائر فادحة لـ برشلونة وريال مدريد.
وكانت شركة التسويق المالكة لبطولة الكأس الدولية للأبطال، أعلنت أمس، إلغاء البطولة هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة وريال مدريد سيخسران 18 مليون يورو، بعد إلغاء الكأس الدولية للأبطال.

وأضافت الصحيفة، أن إقامة هذا الموسم، كان أمرا مستحيلا، بسبب انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية "مستضيفة البطولة".

ويعاني كل من برشلونة وريال مدريد من أزمة مالية حادة، بعد تجميد النشاط الرياضي مؤخرا، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث اضطرا خلال الأيام الماضية إلى تخفيض رواتب لاعبيهما لتقليل خسائرهما المادية.

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