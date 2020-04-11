كمامة جديدة ابتكرها طلبة هندسة حلوان

11 أبريل 2020 - 10:46 ص

تمكن طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان من تصميم وابتكار جديد من خلال تكامل ماكينة الطباعة ثلاثية الأبعاد مع نظام الهندسة العكسية لتصنيع كمامة من مادة P L a والتي تم تصميمها من قبل شركة "بريسا" العالمية كاستفادة من التطبيقات العلمية لمشاريع التخرج بقسم الهندسة الميكانيكية لهذا العام الدراسي.

والمشروع العملي كان يهدف لتصنيع كمامة تحقق أعلى وقاية من العدوى من فيروس"كورونا" المستجد مع تقليل تكاليف استخدام الكمامات القماش المستهلكة لأن الكمامة مصنعة من مادة متماسكة وخفيفة علي الوجه وهي للاستخدام الشخصي فقط ويمكن إعادة تعقيمها و عادة استخدامها بشكل دائم.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية والدكتور محمد حمود أحمد المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية .