مرتضى منصور يوجه رسالة لميدو وحازم إمام

11 أبريل 2020 - 10:44 ص

تمنى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ينضم الثنائي حازم إمام وأحمد حسام ميدو للعمل بقناة النادي الرسمية.

وأضاف مرتضى خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "أتمنى أن يكون الثنائي ضمن فريق التحليل بالقناة، فهم أبناء النادي وهي قناتهم وليست قناة مرتضى منصور" .

وواصل مرتضى في رسالة لحازم إمام: "شرف بيتك، وأتمنى أن نراك دائماً على شاشة قناة الزمالك".

ووجه رئيس الزمالك، رسالة لحازم إمام قائلا: "حظك سيئ معي في مناسبتين".

وأوضح: "الأولى عندما اعتزلت اللعبة في 2008 قبل أن أتولى رئاسة النادي، والثانية حينما قمت بدخول انتخابات في قائمة ضد قائمتي" .