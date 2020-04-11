سويسري رافضا العودة لبلاده: أثق بمصر ورئيسها

11 أبريل 2020 - 10:41 ص

عرضت فضائية "تن"، اليوم السبت، تقريرا مصورا عن سائح سويسري مقيم في الأقصر يرفض العودة لبلاده،قائلا:"أثق في إجراءات مصر لمواجهة فيروس كورونا".



وأضاف دانيال بايك، السائح السويسري المقيم بالأقصر خلال التقرير المعروض ببرنامج "صباح الورد"، قائلا: "إنه يشعر بأن مصر بلده، ويتمنى أن يعيش بمصر، ولا يعود إلى أوروبا.



وشكر بايك، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ما أتخذه من إجراءات لحماية شعبه في مواجهة فيروس كورونا".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان،أمس الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

