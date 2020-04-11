خلاف بين أديب ووزيرة الهجرة حول إجلاء عالِقي شهر العسل

11 أبريل 2020 - 10:25 ص

اختلف الإعلامي عمرو أديب مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، حول إجلاء العالقين من المواطنين المصريين الذين يقضون شهر العسل في بالي وجزر المالديف.



وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر "، موجها حديثه للوزيرة: "مع احترامي لهؤلاء الأشخاص، بس دول آخر أحزانا يعني وأعدادهم مش ضخمة"، لتقاطعه: "لا، أول أحزاننا لأنهم مش زي ما الناس فاهمة وأعدادهم ضخمة، دول جمعوا النقود عشان يسافروا".



وأضافت "مكرم" خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أنه يوجد حوالي 100 عالق في جزر المالديف، متابعة: "دول موجودين في جزر منعزلة ومفيش خدمات والفنادق مغلقة ولديهم أسر في انتظارهم ومتلهفين لعودتهم".



ولفتت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى أن كل العالقين يلاقوا نفس الاهتمام والمساعدة من قبل الدولة.

