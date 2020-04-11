القرني: كورونا أثبتت أن قيادة السعودية هي الحضن الدافيء

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القرنى

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الحضن الدافيء

قال الداعية السعودي عائض القرني إن وباء فيروس كورونا المستجد أثبت أن السعودية العظمى في المقدمة.

وأضاف القرني على حسابه في تويتر: "أثبتت أزمة كورونا أن علم السعودية في مُقدمة دول العالم اهتماماً بالإنسان، ليس بأبنائها فقط بل بكل من عاش على ترابها الغالي، وليس بغريب عليها، فهي الحضن الدافئ، والملاذ الآمن، ومهد الحضارة، وقبلة الإنسانية، حمداً لله على سلامتكم.

وتابع القرني: "من نعم الله علينا توفر كل ما نحتاجه من الطعام والشراب وغير ذلك ونحن في بيوتنا آمنين مستقرين، فاحمدوا الله على نعمه".

وحثّ القرني الجميع بلزوم بيته مستدلا بالحديث الشريف: "ليس من أحد يقع الطاعون، فيمكث في بيته صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد".. فمن لزم بيته وقت نزول الوباء يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت، فالزم بيتك وأبشر بالأجر، والمثوبة، والسلامة، عافانا الله وإيّاكم.


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