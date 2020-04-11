سعودية شهيرة تبكي وتثير ضجة: "محبوسة في بيتي"

تصدرت البلوجر السعودية أمل الشهراني، تريندات جوجل، وذلك بعد ظهورها في لايف وهي تبكي بسبب تنمر المتابعين عليها بالكلمات الجارحة.
وقالت أمل الشهراني: "عشان ايش.. إذا عندكم طاقة سيئة ابعدوها عني.. أنا يتيمة ما عندي أم ولا أب ما عندي أخوات.. عندي أخت واحدة بس.. أنا شجاعة لدرجة إني ما يهمني ما يتقال عني بعد هذا الفيديو.. أنا حزينة لدرجة إني بفكر إزاي الناس في سوريا والعراق هيقاوموا المرض.. أنا حزينة إن الوضع سيئ".
وأضافت: "أنا تأذيت في حياتي أكثر من اللي انتو تتخيلونه، وتعرضت للظلم وقد عزلت نفسي عن البشر.. أنا لي ثلاث أسابيع محبوسة في بيتي ما أقدر أطلع لأن أنا عندي ربو، ما أقدر أشوف ناس ما أقدر أتكلم".