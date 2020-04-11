رياض محرز ينضم لصلاح لمكافحة فيروس كورونا

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أعلن نجم المنتخب الجزائري ونادي مانشستر سيتي، رياض محرز، انضمامه إلى حملة لجمع التبرعات أطلقها نجوم الدوري الإنجليزي بهدف مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.
ونشر رياض محرز عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بيان المبادرة الخيرية التي تهدف لجمع التبرعات تحت شعار #PlayersTogether بالتعاون مع منظمة الصحة الوطنية الإنجليزية.

ويستهدف اللاعبون من خلال الحملة التي يشارك فيها أغلب لاعبي الدوري الإنجليزي وعلى رأسهم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، جمع 4 ملايين جنيه إسترليني، يتم بها مساعدة المتضررين من تفشي فيروس كورونا.

وشدد محرز وباقي لاعبي الدوري الإنجليزي على ضرورة التبرع للمساهمة في تخطي هذه الأزمة التي يعاني منها دول العالم.
وتظهر أحدث الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا المستجد، شفاء أكثر من 376 ألف شخص، وبلغ إجمالي الإصابات وهي مليون و691 حالة إصابة في جميع أنحاء العالم، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

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