أكثر من ألفي حالة وفاة بأمريكا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة أكثر من ألفي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "يو إس أيه توداي" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، عن الدكتورة ديبورا بريكس منسقة الاستجابة لقوة عمل البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، قولها إنه على الرغم من أن البلاد لم تصل بعد لذروة تفشي الفيروس، إلا أن هناك مؤشرات تشجع على انخفاض المنحنيات.