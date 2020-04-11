"الأوقاف" ترد على إقامة سلفي صلاة الجمعة بمنزله

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الجمعة

دي إم سي

الأوقاف

جابر طايع

عقب الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على إقامة أحد السلفيين صلاة الجمعة في بيته، قائلا: "الأوقاف ليست مختصة بما يحدث في بيوت الناس".

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان أنه تم إغلاق أكثر من 20 ألف زاوية، خلال الست سنوات الماضية.

وتابع: "جميع المساجد مغلقة بسبب أزمة كورونا، والمخالفات تكاد تكون صفر، ومن يخالف قرار المنع من الأئمة ننهي خدمته".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان،أمس الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

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