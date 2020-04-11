وباء جديد يضرب الولايات المتحدة

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الولايات المتحدة

انفلونزا الطيور

فيروس كورونا

بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تعاني من تفشي فيروس"كورونا" الذي أدى إلى إصابات ووفيات تجاوزت الآلاف إلا أنها الآن تتعرض لوباء جديد فتاك لسلالة جديدة مميتة من أنفلونزا الطيور تفشي في ديك رومي تجاري بولاية كارولينا الجنوبية.

وتعتبر هذه هي الحالة الأولى من التفشي الأكثر خطورة من المرض منذ عام 2017، وهي أول حالة لسلالة الأكثر خطورة منذ اكتشاف واحدة في قطيع دجاج في تينيسي عام 2017، وهو ما يعتبر تطورا مثيرا للقلق لصناعة دمرها تفشي سابق، حسبما نشرت"سكاي نيوز".

جدير بالذكر أن في عام 2015 اضطر المسئولون إلى نحر 50  مليون من الدواجن بشكل رئيسي في الغرب الأوسط العلوي بعد انتشار العدوي في جميع أنحاء المنطقة.  


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