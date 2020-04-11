السؤال المحير.. ما مصير ماء زمزم بعد كورونا!

11 أبريل 2020 - 09:57 ص

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن غلق الحرمين، وما يتعلق بموسم الحج المقبل، لكنّ الكثيرين أيضا تساءلوا عن مصير ماء زمزم، في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الذي اجتاح العالم وتحوّل لفيروس عالمي.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية عن المختصين في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، فإنه تم إيقاف السحب من البئر، وبذلك تبقى المياه المباركة، دون طفح أو نقصان، بحيث تكون في منسوبها الطبيعي.

وأضافت أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم يتضمن خزانات عالية الجودة، مصممة ومزودة بأحدث التقنيات لحفظ المياه المباركة وضمان سلامتها، وتتسع تلك الخزانات 55 ألف متر مكعب من مياه زمزم.

يذكر أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة، الذي يتخذ من حي كدي بمكة المكرمة مقرا له، كان قد أعلن في وقت سابق عن إغلاق منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر.

وجاء قرار المشروع بإغلاق كل منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر، وفقا للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمستجدات فيروس كورونا.