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رد حاسم لـ"هيئة كبار العلماء" بشأن صيام رمضان

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الدكتور أحمد عمر هاشم
الدكتور أحمد عمر هاشم
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كورونا

عمر هاشم

رد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، على تساؤل البعض حول إمكانية إفطار رمضان للوقاية من فيروس كورونا، قائلا: "ابدأ بالصيام وإذا لحقك الضرر والخطر فأفطر".

وأضاف"هاشم"، خلال لقاء خاص عبر سكايب ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأنه على كل قادر على الصيام في رمضان أن يصوم، ولا يخاف من العدوى بفيروس الكورونا طالما أقدره الله على الصيام.

وتابع:"كل شيء يجري في أرض الله يكون بإرادته ولا يكشف إلا عن طريقه، مشددا على أهمية الالتزام بتعليمات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا".

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

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