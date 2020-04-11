عملية طعن.. كويتية توجه طعنات لوافدين.. ما الأمر

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عبد القادر وحيد- متابعات

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طعن

كويتية

وافدين سوريين

أقدمت مواطنة كويتية على طعن اثنين من الوافدين السوريين، لأسباب يجري التحري عنها.

ونقلت صحيفة الأنباء عن مصدر أمني كويتي، أنه وردش بلاغ إلى عمليات الداخلية عن وقوع مشاجرة وطعن في إحدى مناطق محافظة حولي.

على الفور تم التعامل مع البلاغ، حيث ذكر المصدر أن التحقيقات كشفت عن أن مواطنة قامت خلال مشاجرة مع وافد سوري بتوجيه طعنات إليه بالسكين.

وأضاف المصدر بحسب ما ذكرته وسائل إعششلام محلية أنه لدى تدخل وافد سوري آخر، وجهت إليه عدة طعنات هو الآخر، فيما أصيبت هي الأخرى خلال المشاجرة وتم نقل الجميع إلى المستشفى.

كما أشارت إلى أن واقعة الطعن جرت بسبب خلاف مالي، مضيفة أن المواطنة الكويتية قيد التحفظ، للوقوف على ملابسات الحادث، ومعرفة تفاصيل الواقعة.


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