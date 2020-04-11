رسميا.. إلغاء كأس الأبطال الدولية لكرة القدم

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إلغاء

كأس الأبطال

فيروس كورونا

أعلنت شركة التسويق المالكة لكأس الأبطال الدولية لكرة القدم إلغاء نسخة هذا العام من البطولة الودية، بسبب فيروس كورونا.
وقال دانييل سيلمان المدير التنفيذي لشركة ريليفانت سبورتس في بيان الجمعة: "غياب الوضوح بشأن موعد رفع القيود على إجراءات التباعد الاجتماعي والغموض حول جدول كرة القدم جعل من غير الممكن إقامة البطولة".

وتأمل العديد من بطولات الدوري في أوروبا المتوقفة حاليا بجانب دوري الأبطال في إكمال الموسم هذا العام.

وانطلقت كأس الأبطال في 2013 وتلعب المباريات بين يوليو وأغسطس في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتضم البطولة أبرز الأندية الأوروبية، وتجذب المباريات عددا هائلا من الجماهير حيث شاهد 109 آلاف مشجع مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في ميشيغان عام 2014.

لكن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت مطلع هذا العام أن كأس الأبطال لم تعد مربحة للملاك مما يهدد بعدم استمرارها.

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