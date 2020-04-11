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مرتضي منصور يوجه رسالة لشوبير بعد تجديد محمود علاء

الرياضة

مرتضي منصور
مرتضي منصور
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محمد عبد الحارس

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الزمالك

مرتضى منصور

تجديد

محمود علاء

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمود علاء، نجم خط دفاع فريق الكرة بالنادي جدد تعاقده مع النادي على بياض.

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:” محمود علاء وقع على 4 نسخ لتجديد تعاقده مع النادي”.

وواصل: "أتمنى أن يكف الإعلامي أحمد شوبير عن الحديث عن عدم تجديد محمود علاء للزمالك" .

كانت قناة الزمالك قد قامت بنشر عقد محمود علاء مع الزمالك وتوقيعه على بنود التجديد.
وفى وقت سابق فجر أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد محمود علاء مدافع الزمالك مع القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية على راديو “أون سبورت إف إم”، إن محمود علاء لم يجدد تعاقده مع الزمالك حتى الآن، عكس ما ردده مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.
وتابع الإعلامي المعروف، أنه واثق من المعلومات التي يصرح بها بشأن تجديد محمود علاء لأنها من مصادر موثوقة.

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