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10 ملايين دولار تضعها الولايات المتحدة مقابل معلومات عن هذا الرجل

عرب وعالم

محمد الكوثراني
محمد الكوثراني
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متابعات- أمينة عبد العال

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تويتر

وزارة الخارجية

الولايات المتحدة

 أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة قد رصدت 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن محمد الكوثراني أحد كبار القادة العسكريين في جماعة حزب الله بالعراق.

وأشارت الوزارة في بيانها علي "تويتر" والذي نشرته "سبوتنيك عربي" أن "الكوثراني بولي له بعض الأنشطة للتنسيق السياسي بين الجماعات شبه العسكرية للتحالف مع إيران، مضيفة أنه يعمل على تسهيل عمل الجامعات التي تنشط خارج سيطرة الحكومة العراقية والتي قمعت الاحتجاجات بالعنف وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وتورطت في أنشطة إجرامية منظمة علي نطاق واسع".

ولفت إلى أن المكافأة التي رصدتها الولايات المتحدة هي نظير معلومات عن أنشطة الكوثراني والشبكات المرتبطة به وأعوانه في إطار القضاء على الداعمين لـ جماعة حزب الله.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وصفت "الكوثراني" في 2013 بإنه إرهابي عالمي واتهمته بتمويل جماعات مسلحة في العراق وأنه ساعد على نقل مقاتلين عراقيين إلي سوريا.


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