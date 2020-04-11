نجم الأهلي: عرضت ألعب ببلاش للنادي لكن جوزيه رفضني

11 أبريل 2020 - 09:02 ص

كشف هاني رمزي - نجم الأهلي السابق - عن أنه حاول اللعب للأهلي بدون مقابل بعد انتهاء رحلة احترافه لكن الظروف لم تساعده.



وقال "رمزي" في تصريحات تليفزيونية: بعد عودتي من الخارج عرضت أن ألعب موسما للأهلي بدون مقابل لكن جوزيه رفض تلك الفكرة.



وأضاف: البعض أخبره أنني مصاب بالرباط الصليبي ولا يمكن أن أقدم شيئا، فضلا على أنه خاف من إثارتي للمشاكل لو لم أشارك أساسيا.



وتابع: هذا من حق جوزيه تماما فهو مدرب محترف وقراراته لابد أن تُحترم.. لكني أتمنى العودة للنادي الأهلي يوما.



