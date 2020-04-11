بعد كورونا.. ياسمين عبد العزيز تشعل مواقع التواصل

11 أبريل 2020 - 08:59 ص

رغم العزل المنزلي بسبب كورونا، نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز البوستر الدعائي لمسلسلها الجديد "ونحب تانى ليه" عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام".



وكتبت ياسمين عبدالعزيز تعليقا على البوستر: "ونحب تاني ليه!! رمضان 2020".



وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: مليون مبروك - بالتوفيق



وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.

