بعد كورونا.. ياسمين عبد العزيز تشعل مواقع التواصل

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رمضان

مسلسل

كورونا

ياسمين عبد العزيز

رغم العزل المنزلي بسبب كورونا، نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز البوستر الدعائي لمسلسلها الجديد "ونحب تانى ليه" عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام".

وكتبت ياسمين عبدالعزيز تعليقا على البوستر: "ونحب تاني ليه!! رمضان 2020".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: مليون مبروك - بالتوفيق 

وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.

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