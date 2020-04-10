  • الجمعة 10 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
زين باولز

معلم يسير على قدمه ساعتين يوميًا من أجل تقديم وجبات للأطفال

السعودية

السعودية.. تشديد إجراءات مكافحة كورونا بالمدينة المنورة

سعفان

"سعفان": ملاك أراضي ومتوفون ضمن المتقدمين لمنحة الـ 500 جنيه

ارشيفية

ضبط أضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخ لبنان

مقابر جماعية لدفن مسلمي بريطانيا ضحايا كورونا

866 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

قطط وكلاب - أرشيفية

رسميًا.. "كورونا" يجبر الصين على منع أكل القطط والكلاب

علي ربيع: "الستات بيدعولي ونفسي أبقى زي عادل إمام"

عاجل..الموت يفجع علي ربيع في أحب الناس إليه

صلاح

إنجاز جديد لـ "صلاح" بدوريات أوروبا

إنهاء عمل الإعلامي محمد الباز بقناة المحور

إنهاء عمل الإعلامي محمد الباز بقناة المحور

رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

خلاف قوي بين شيوخ "دي إم سي" و السبب الجن

ضبط أضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخ لبنان

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

استغلوا كورونا.. ضبط مخدرات بـ 65 مليون دولار

#

صور.. سجن فتاة أخفت المخدرات في منطقة حساسة

#

400 مصاب في اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في لبنان

#

ضبط مصنع للخمور بالسعودية يصدر آلاف اللترات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الجمعة، ضبطها أضخم عمليّة تهريب مخدرات بتاريخ لبنان، كانت مجهّزة للتجارة والترويج والبيع لإحدى الدول الإفريقيّة.
وأفاد بيان قوى الأمن أنّه "نتيجة لمتابعة حثيثة استمرّت حوالي شهر، تمكّنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات (تابعة لقوى الأمن الداخلي)، بتاريخ 16 مارس 2020 من ضبط قافلة مؤلّفة من 8 شاحنات، متّجهة إلى مرفأ بيروت".
ووفق البيان فأنّه "بتاريخ 24 من الشهر نفسه، وبعد الانتهاء من تفتيش الشاحنات، جرى ضبط كميّات كبيرة من حشيشة الكيف بلغت زنتها حوالى 25 طنًّا".
وأوضح أن المخدرات "ضبطت داخل أكياس، موضوعة بطريقة محترفة تحت الأتربة الزراعيّة بغية إخفاءها".
وأكّدت قوى الأمن الداخلي أنّ "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورّطين".

وشهد لبنان، حملة لتشريع زراعة الحشيش بالارتكاز على إقدام ولايتين أمريكيتين تشريع زراعته، كما وارتفعت أصوات سياسية لبنانيّة تطالب بذلك وحتى استخدامه.

وعادة، تتلف القوى الأمنية المحاصيل التي تزرع في منطقة سهل البقاع (محافظة البقاع) وتلاحق التجار والمزارعين حيثُ تحصل في بعض الأحيان مواجهات بين الطرفين. ‎

وتتصدر حشيشة الماريجوانا قائمة الممنوعات المهربة من لبنان نحو دول عربية وأجنبية، يليها الكبتاغون في المرتبة الثانية، ثم الكوكايين.
ووفق الأبحاث والدراسات التي تجريها جمعيات محلية وأجنبية لمكافحة الإدمان، تعتبر مدن بعلبك ومحيطها، وقرى الهرمل وبريتال (تقع جميعها في محافظة البقاع شرق لبنان على الحدود السورية)، مرتعا لكبار تجار المخدرات منذ أكثر من 50 عاما. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية
» تراجع القيمة التسويقية لنجم الأهلي .. واللاعب يخسر 1,7 مليون
» أمريكا.. كورونا يهاجم السجون ويصيب مئات النزلاء
» الكشف عن هوية الشاب الذي ظهر في فيديو السيسي أمس
» احذر تسخين هذه الأطعمة في "الميكرويف".. سم قاتل
» فلسطين تسجل ثانى حالة وفاة بـ "كورونا"
» الصحة العالمية تحسم الجدل وتكشف علاقة الحيوانات الأليفة بـ"كورونا"
» 50 إصابة بـ"كورونا" على متن "شارل ديجول"
» فضائح مخلة تلاحق قسا أمريكيا
» وفاة نجم "زعيم الثغر" عن عمر ناهز 78 عاما
» وزير المالية : اقتصادنا يتحمل صدمة كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:25 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية